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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Березовский: «Сафонов способен достичь высот Акинфеева»

16 Мая 2023 • 08:30 Комментировать

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Роман Березовский поделился мнением о перспективах вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но для этого желательно играть в лучших турнирах и чемпионатах, а не только вариться в РПЛ. У него есть все данные, чтобы добиться успеха», - передает слова Березовского издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Сафонов провел 26 поединков, в которых пропустил 41 мяч. В семи встречах голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Матвея с «быками» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Роман Березовский Матвей Сафонов
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