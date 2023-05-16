Березовский: «Сафонов способен достичь высот Акинфеева»

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Роман Березовский поделился мнением о перспективах вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но для этого желательно играть в лучших турнирах и чемпионатах, а не только вариться в РПЛ. У него есть все данные, чтобы добиться успеха», - передает слова Березовского издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Сафонов провел 26 поединков, в которых пропустил 41 мяч. В семи встречах голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Матвея с «быками» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.