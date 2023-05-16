Талалаев - о Дзюбе: «Есть хорошие игроки, но в них говна всегда больше, чем у других»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о несостоявшемся трансфере нападающего Артёма Дзюбы в стан «автозаводцев».

«Есть футболисты хорошие, но в них говна всегда больше, чем у других. Вот он даже не зашёл в «Торпедо», а уже по дороге зацепил. Это не я принял такое решение, я объяснял десять раз уже», - рассказал специалист в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что Дзюба перешел в «Локомотив», заключив контракт до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий провел девять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.