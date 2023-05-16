«Палмейрас» хочет купить одного из лидеров «Зенита»

Бразильский полузащитник Клаудиньо, выступающий в чемпионате России за петербургский «Зенит», может вернуться на родину. Как информирует портал Goal.com, в услугах футболиста заинтересован «Палмейрас». При этом переговоров между сторонами пока не было.

Клаудиньо выступает за петербургский коллектив с 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний полузащитник сыграл 23 поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Срок действующего контракта бразильца с «Зенитом» истекает летом 2027 года.