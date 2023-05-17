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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Расклады на финише чемпионата России: кто станет бронзовым призером

17 Мая 2023 • 08:48 Комментировать

Ещё за пять туров главной интригой в верхней части турнирной таблице РПЛ считалась развязка борьбы за серебряные медали дышащей друг другу в затылок тройке преследователей «Зенита». Но если армейцы уверенно, со 100-процентным результатом, провели прошедшие матчи, то «Ростов» и «Спартак» заставили своих поклонников применить нелицеприятные эпитеты в оценке их игры.

«Ахмат» ввязался в гонку

За три тура в гонку за призовое место ввязался ещё один претендент. «Ахмат» за две встречи, проведённые в столице России, отгрузил соперникам восемь мячей! «Торпедо» после 1:5, по сути, отправилось в Первую лигу, а «Динамо» после 0:3 отправило в отставку главного тренера. А ведь именно «Динамо», а не «Ахмату», прочили, и не безосновательно, попадание в число призёров по итогам сезона-2022/23.

Календарь дает шанс грозненцам

Если взглянуть на календарь, то у клуба СергеяТашуева есть отличный шанс показать лучший результат в истории чеченского футбола. До этого у клуба из столицы Чечни лучший результат – пятое место по итогам чемпионата-2016/17. Так что под руководством президента Магомеда Даудова, занимающего этот пост с 2011 года, прослеживается поступательное движение вверх. В нынешнем сезоне грозненцы стартовали довольно плохо и 10 сентября в перерыве матча с «Пари НН» расстались с «рекордсменом» по количеству возглавляемых команд в течение одного чемпионата Андреем Талалаевым. Именно в сентябре началось «хождение по РПЛ» воспитанника столичного «Торпедо» в год своего пятидесятилетия. Его сменщик, ветеран тренерского цеха 64-летний Сергей Ташуев, вернулся в Россию из соседней Белоруссии, где под его руководством солигорский «Шахтёр» добрался до золотых медалей. (Уже после окончания чемпионата Следственным комитетом Белоруссии было возбуждено дисциплинарное производство, в рамках которого было опрошено более 20 лиц, причастных к организации договорных матчей. «Шахтёр» лишён золотых медалей по итогам сезона-2022, а бывший спортивный директор «Шахтёра» Владимир Нидергаус объявлен в Белоруссии персоной non grata). Ташуев привил своим подопечным атакующий футбол, и сейчас обладатель Кубка России – 2004 в приятной близости от блеска медалей.

Календарь оставшихся игр
КлубОчкиМячи28 тур29 тур30 тур
1ЦСКА54+27Спартак (г)Краснодар (г)Ростов (д)
2Ростов50+9Краснодар (г)Ахмат (д)ЦСКА (г)
3Спартак50+22ЦСКА (д)Пари НН (д)Крылья Советов (г)
4Ахмат46+10Химки (д)Ростов (г)Краснодар (д)

Чёрная полоса «Ростова»

Полоса неудач донского клуба началась на 93-й минуте гостевого матча со «Спартаком», который был сыгран 29 апреля. Решение главного арбитра встречи Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга по игровому эпизоду вызвало такой шквал критики представителей тренерского штаба «Ростова», а в прошлом лидеров сборной России Валерия Карпина и Виктора Онопко, что красная карточка, показанная наставнику сборной России, стала лишь каплей утешения для рефери. Через минуту после углового Соболев в очередной раз спас свой «Спартак», а вот также шедшие на свой лучший результат в российской истории ростовчане стали сдавать позиции. «Ноль» в графе забитые мячи по итогам двух следующих игр с «Факелом» и «Сочи» и второе место, которое было так близко ещё на 92-й минуте поединка в Тушино, сейчас – предел мечтаний.   

В начале 90-х годов один из бывших профессиональных боксёров, наблюдая за тем, как по ходу матчей футболисты порой «общаются» с судьями, был поражён. В боксе (советском) на его памяти был только один случай, когда боксёр позволил себе выходку в адрес рефери, и после этого его пожизненно дисквалифицировали. В российском футболе подобное оценивается как проявление эмоций («огонь», как констатируют комментаторы), забывая, что судья на поле – это тот же представитель власти, только не в обычной жизни, а на спортивном поединке. Складывается впечатление, что «силы небесные» направили проклятье на клуб Валерия Карпина после его (и партнёра по тренерскому цеху) выходки.

Дерби «всея Руси» рассудит

Даже неудача армейцев в очном противостоянии с извечным соперником 21 мая не похоронит их шансов на серебро. После первого поединка между ЦСКА и «Спартаком» в адрес главного тренера армейцев Владимира Федотова нелицеприятно высказалась супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова. Что-то подсказывает, что новый клуб уральского тренера на поле боя докажет, кто был прав.

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У клубов, претендующих на медали, и прежде всего бронзовые (ЦСКА имеет веские виды на серебро), расклад примерно равный. Отметим, что в пользу «Спартака» сыграет тот факт, что «Ростов» и «Ахмат» будут играть между собой за тур до финиша. При этом у «красно-белых» и календарь попроще: после дерби с ЦСКА им предстоит сразиться с «Пари НН» и «Крыльями Советов». С другой стороны, эти команды ведут спор за выживание и будут сражаться до последнего. Что сегодня стоит бронза чемпионата России в сравнении с сохранением прописки? «Ростов», вероятно, может и не выбраться из неудачной серии: впереди серьёзные соперники, да ещё и матч с ЦСКА в заключительном туре. «Ахмат» выиграет спор у «Спартака» и «Ростова», если и те и другие не смогут справиться с проблемами внутри себя.     

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
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