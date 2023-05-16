Агент Гурцкая: У Абаскаля есть хорошее предложение из Сегунды

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал об интересе со стороны одного клуба из Сегунды к главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Менеджер отметил, что у него есть впечатление, что последние дни работы испанского специалиста направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию.

«У него нет варианта в высшей лиге, у него есть хорошее предложение из Сегунды», - заявил Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Контракт 34-летнего специалиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Спартак» имеет серию из трех игр без побед и в настоящий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.