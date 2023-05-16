Радимов назвал тройку лучших тренеров РПЛ

Бывший игрок питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов назвал свою тройку лучших тренеров РПЛ в текущем сезоне. Все они представляют команды первой тройки команд турнирной таблицы.

«Лучший? Конечно, Семак, который стал чемпионом в пятый раз подряд. На втором месте Валерий Карпин и его детвора. Даже если «Ростов» останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий — Владимир Федотов», - рассказал Радимов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что «Зенит» под руководством Семака ещё тур назад гарантировал себе чемпионство, «Ростов» продолжает идти в первой тройке команд, а ЦСКА Федотова с начала весны переместился с пятого – на второе место в турнирной таблице.

Радимов: «К Абаскалю много вопросов по весне»