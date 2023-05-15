Байдачный считает, что сборная Камеруна сейчас не сильнее команды России

Российский специалист Анатолий Байдачный оценил возможный товарищеский матч сборной России, который станет для подопечных Валерия Карпина третьим в году. Как сообщили СМИ сегодня днём, приблизительно 15 июня состоится игра национальных команд России и Камеруна.

«Не сказал бы, что команда Камеруна сейчас сильнее сборной России. Но обыграть их – всегда проблема, это хорошая команда, которая здорово выглядит в Кубке Африки, плюс недавний участник чемпионата мира», - заявил Байдачный «РБ Спорт».

Прямо сейчас сборная России занимает 37-е место в рейтинге сборных ФИФА, команда Камеруна не сильно ниже – 43-е место. На чемпионате мира в Катаре камерунцы выступили в группе G с командами Бразилии, Сербии и Швейцарии, умудрившись занять в квартете третье место.

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