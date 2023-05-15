Дркушич - о победе над «Ростовом»: Мы показали в этом матче, что будет, если мы будем одной командой на поле

Защитник футбольного клуба «Сочи» Ваня Дркушич высказался о победе своей команды над «Ростовом» (1:0) в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги.

Футболист отметил, что результат принёс невероятные эмоции ведь игроки в этом поединке показали, что будет, если они будут на поле одной командой.

«В таком настроении мы можем обыграть любого соперника. Каждый сражался до последнего. Мы показали энергию, страсть и заслуженно выиграли. Сейчас каждые три очка важны», - приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

После 27 туров подопечные Дмитрия Хохлова располагаются на девятой строчке в турнирной таблице.