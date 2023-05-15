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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ондуа заявил, что хотел бы сыграть против сборной России

15 Мая 2023 • 23:27 Комментировать

Игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что ему хотелось бы принять участие в возможном товарищеском матче камерунцев против россиян. Слух о нём появился в прессе сегодня днём, предварительная дата встречи – 15 июня.

«Уже видел новость, для болельщиков это супер. Сыграть друг против друга — отличный спарринг для обоих сборных», - цитирует Ондуа «РБ Спорт».

Как добавил футболист, он бы хотел сыграть в матче против сборной России, но пока что у него в карьере непростые футбольные обстоятельства.

Напомним, что родился Ондуа в Камеруне, а вырос в Москве. Выступает игрок за сборную этой африканской страны, вместе с камерунцами он участвовал на чемпионате мира в Катаре.

Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Гаэль Ондуа
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