Агент Гурцкая: «У «Динамо» не получилось договориться с Черчесовым»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о том, что московское «Динамо» рассматривало на должность главного тренера Станислава Черчесова, который ранее уже возглавлял столичный клуб.

«Человек, который мне это сказал, наверное, обидится. Но не могу в своей программе не сказать. У них не получилось договориться с Черчесовым», - заявил менеджер на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что по итогам 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» потерпели разгромное поражение со счётом 0:3, в отставку был отправлен сербский специалист Славиша Йоканович.