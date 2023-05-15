Талалаев ответил Семёнову на слова о желании отправить «Химки» в Первую лигу

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев ответил защитнику «Ахмата» Андрею Семёнову. Последний недавно сказал в СМИ, что для грозненского клуба будет принципиально отправить «Химки» Талалаева в Первую лигу именно в грядущем очном матче.

«Почему Семёнов говорит от лица всего «Ахмата»? Когда я оттуда уезжал, ко мне не подошли четыре человека, один из них — Семёнов», - заявил специалист «Матч ТВ», пояснив, что до сих пор периодически общается с футболистами и руководством грозненцев.

Ранее Семёнов заявил, что расстроен, так как не сможет выйти на поле из-за перебора жёлтых карточек.

«Не горю желанием встречаться с Семёновым. Есть говнистые футболисты», - добавил Талалаев.

«Ахмат» примет дома «Химки» в рамках 28 тура РПЛ. При определённых раскладах химчане могут покинуть Премьер-лигу уже по итогам грядущего матча. Его дата, напомним, 20 мая.