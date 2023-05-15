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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капелло назвал лучшего тренера РПЛ

15 Мая 2023 • 22:35 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
20.05 16:30

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло уверен, что Сергей Семак является лучшим тренером РПЛ прямо сейчас.

«Да, сейчас Семак — сильнейший тренер в России, его результаты это подтверждают, а просто так пять раз подряд чемпионами не становятся, Сергей проделывает огромную работу в своём клубе», - заявил Капелло корреспонденту «РБ Спорт».

«Зенит» Семака стал чемпионом страны в пятый раз кряду 7 мая, оформив домашнюю победу над «Спартаком» (3:2). Возглавил питерцев Сергей Богданович, напомним, ровно пять лет назад – в мае 2018 года.

Ранее бывший российский форвард Дмитрий Булыкин заявил, что Семаку ещё есть к чему стремиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Зенит Сергей Семак
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