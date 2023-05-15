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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев заявил, что был готов к Первой лиге

15 Мая 2023 • 21:26 Комментировать
Ахмат
...
Химки
20.05 19:00

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев заявил, что во время подписания контракта с химчанами был готов к тому, что ему придётся работать в Первой лиге в будущем. Но он сделает всё возможное, чтобы вылета его команда в текущем сезоне избежала.

«Я был готов к Первой лиге ещё когда подписывал контракт с «Химками», но мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить прописку в РПЛ», - заявил специалист «Матч ТВ», добавив, что его игроки зависят теперь не только от самих себя, но и от результатов клубов-соперников.

Талалаев, напомним, возглавил «Химки» лишь в прошлом апреле. Это третий клуб специалиста в текущем сезоне РПЛ – ранее он был наставником «Ахмата» и московского «Торпедо».

Календарь «Химок» на оставшиеся три тура выглядит не так удручающе – у подмосковного клуба остались игры с «Ахматом», «Уралом» и «Пари НН» - главным конкурентом в борьбе за выживание.

Ранее один из лидеров клуба Резиуан Мирзов назвал потенциальный вылет «Химок» из РПЛ несправедливым.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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АХМАТ ХИМКИ
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Источник: Приоритет Дзюбы – остаться в «Локомотиве»
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