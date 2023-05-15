Бывший защитник сборной Камеруна Билл Чато специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил возможный матч между сборными России и Камеруна.

«Я слышал о том, что сборная Камеруна может сыграть со сборной России и приветствую это. Поездка в Россию - это прекрасная возможность для футболистов проявить свои сильные качества и получить большой международный опыт. Сборная России сильная команда, матчи с такими соперниками делают любую команду лучше. Из этой истории все могут извлечь выгоду», - рассказал нам Чато.

Напомним, что слух об этой игре появился сегодня днём. Предварительная дата матча – 15 июня.

Ранее перспективу сыграть с камерунцами оценил бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев.

Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном