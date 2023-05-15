Аршавин назвал условие, при котором «Зенит» не станет чемпионом в следующем сезоне

Бывший капитан питерского «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о том, что может помешать «сине-бело-голубым» в следующем сезоне оформить шестое чемпионство РПЛ кряду.

«Это возможный уход бразильцев. Во‑первых, клубу нужно будет приобрести игроков такого же качества им на замену. Во‑вторых, нужно понимать, как они уйдут, — за деньги или нет», - рассуждает Аршавин для «Матч ТВ».

Напомним, что только один Малком Филипе забил в текущем сезоне за питерцев 23 гола в рамках Премьер-лиги. Однако сегодня днём появилась новость о том, что бразилец покинул питерскую команду за три тура до конца сезона в РПЛ.

«ЦСКА и «Спартаку» нужно сделать просто титанические усилия, чтобы что‑то изменилось», - добавил Аршавин.

«Зенит» стал чемпионом России ещё 7 мая – в день, когда символично обыграл дома московский «Спартак» 3:2.