Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Иностранцы Абаскаль, Йоканович и Хиддинк плохо начинали весеннюю часть РПЛ, это тенденция» эксклюзив

15 Мая 2023 • 19:55 Комментировать

Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отстранение Славиши Йокановича от работы главным тренером московского «Динамо».

- В принципе, увольнение Йокановича ожидаемое. Я не думаю, что оно вызвало у кого-то удивление. Те результаты, которые показывало «Динамо» именно в весенней части, я думаю, не удовлетворяли ни руководство, ни болельщиков, ни команду, ни самого Йокановича. Возможно, отставка могла произойти ещё раньше, но руководство терпело, ждало, надеялось на какие-то изменения. Если в целом оценить работу Йокановича, то нельзя сказать, что с его приходом «Динамо» преобразилось, показывало выдающуюся или целостную игру. В первой части чемпионата при невзрачной игре команда набирала очки и держалась в верхней части таблицы, но именно весной и очки набирать перестала, и хорошую игру не показывала. Самый большой минус, как мне кажется, это то, что индивидуально из игроков «Динамо» никто не прибавлял, а некоторые даже, наоборот, сбавили. Из всех футболистов команды только Тюкавин показывал тот уровень, который у него есть, а остальные, на мой взгляд, сдали. Я говорю про Фомина, Захаряна, Макарова, Грулёва и ещё ряд игроков. Есть такая тенденция у иностранных тренеров, что после долгой паузы на зимний период они очень плохо начинают весеннюю часть чемпионата России. Так было у Хиддинка в «Анжи», так есть у Абаскаля сейчас в «Спартаке», и так было только что у Йокановича. Возможно, это связано с тем, что в своей предыдущей практике за рубежом они не сталкивались с таким большим перерывом посреди сезона и поэтому не могут хорошо подготовить команду после такого продолжительного периода, когда она почти три месяца отдыхает.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гус Хиддинк Анжи Динамо Москва Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ Славиша Йоканович Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Мая
21:26 · Россия. Премьер-лига
Талалаев заявил, что был готов к Первой лиге
21:18 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» рассказали об отстранённых от основной команды игроках
20:46 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал условие, при котором «Зенит» не станет чемпионом в следующем сезоне
20:34 · Россия. Премьер-лига
Корай Гюнтер станет игроком «Спартака»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Источник: Приоритет Дзюбы – остаться в «Локомотиве»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Березовский назвал тройку сильнейших голкиперов РПЛ
19:55 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Мы с Обляковым и в жизни хорошие друзья, часто помогаем друг другу»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Головина и Миранчука нужно вызвать в сборную на матч с Камеруном»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Барбоза рассказал, что нужно делать Йокановичу после увольнения из «Динамо»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «Вылет «Химок» будет несправедливостью»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» заявил, что его клуб поднимется выше пятого места в РПЛ
18:39 · Россия. Премьер-лига
Сенников рассказал, сколько лет Дзюба сможет быть полезным «Локомотиву»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Радич: «Увольнение Йокановича не удивляет»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о «Динамо»: «Чувствуется, что тренер и команда устали друг от друга»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов высказался о будущем Тюкавина в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем