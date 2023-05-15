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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзов: «Вылет «Химок» будет несправедливостью»

15 Мая 2023 • 19:11 Комментировать
Ахмат
...
Химки
20.05 19:00

Полузащитник атаки подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов считает, что его команда недобрала много очков в текущем розыгрыше РПЛ. И вылет химчан из элитного дивизиона станет огромной несправедливостью.

«И с «Динамо» мы сыграли хорошо, и с «Локомотивом». А теперь и «Спартаку» очки отдали, когда могли побеждать. Нам их набирать надо, а мы раздаём. Наш вылет будет несправедливостью», - заявил Мирзов «Чемпионату».

Напомним, в рамках 27 тура «Химки» поделили очки с московским «Спартаком» дома, сыграв с «красно-белыми» вничью – 1:1. В 28-м туре подопечные Андрея Талалаева отправятся в гости к набравшему отличный ход «Ахмату».

Сейчас химкинский клуб отстаёт от идущего на 14-м месте «Пари НН» на пять баллов. Для того, чтобы опустить нижегородцев в зону вылета, «Химкам» необходимо как минимум два раза победить за три оставшихся тура.

В минувшем туре мы уже узнали имя первого неудачника текущего сезона, им оказалось московское «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Резиуан Мирзов
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АХМАТ ХИМКИ
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