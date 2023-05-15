Защитник «Ахмата» заявил, что его клуб поднимется выше пятого места в РПЛ

Сербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац с оптимизмом смотрит на оставшиеся три тура чемпионата России. Он уверен, что грозненцам будет по силам обойти идущий на четвёртом месте столичный «Спартак» и оказаться выше пятой строчки, которую прямо сейчас занимает эта симпатичная команда Сергея Ташуева.

«Мы с первого тура поставили такую «лестницу» и с каждой игрой поднимались всё выше и выше. Думаю, в конце сезона команда будет выше пятого места турнирной таблицы», - заявил игрок обороны порталу Sport24.

Напомним, в 27 туре «Ахмат» учинил унизительный разгром московскому «Динамо», окончательно отправив в отставку сербского наставника «бело-голубых» Славишу Йокановича.

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