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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: «Сборная должна жить, Камерун — хороший соперник для нас»

15 Мая 2023 • 15:06 Комментировать

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

По мнению специалиста, национальная команда России должна существовать и готовиться, так как она не будет всегда находится в изоляции.

«РФС делает всё, чтобы находить соперников для товарищеских матчей. Нужно находить больше спарринг-партнёров, с кем можно было проводить матчи. Камерун — это участник последнего чемпионата мира. Это хороший соперник для нас», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что матч между Россией и Камеруном может состояться 15 июня. Свою последнюю на сегодняшний день товарищескую встречу российская команда провела 26 марта против Ирака, одержав в ней победу со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Газзаев Сборная Камеруна
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