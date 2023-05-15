Газзаев: «Сборная должна жить, Камерун — хороший соперник для нас»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

По мнению специалиста, национальная команда России должна существовать и готовиться, так как она не будет всегда находится в изоляции.

«РФС делает всё, чтобы находить соперников для товарищеских матчей. Нужно находить больше спарринг-партнёров, с кем можно было проводить матчи. Камерун — это участник последнего чемпионата мира. Это хороший соперник для нас», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что матч между Россией и Камеруном может состояться 15 июня. Свою последнюю на сегодняшний день товарищескую встречу российская команда провела 26 марта против Ирака, одержав в ней победу со счётом 2:0.