Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Рубине» прокомментировали слухи о возможном подписании игроков «Крыльев Советов»

15 Мая 2023 • 14:48 Комментировать
Балтика
...
Рубин
20.05 21:30

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о возможном переходе в казанский клуб нескольких игроков «Крыльев Советов».

Ранее «Рубин» опроверг информацию об интересе к вратарю самарской команды Ивану Ломаеву.

«Эти моменты, вбросы всегда появляются перед (трансферным) окном, что касаемо переходов игроков. Я бы об этих сделках даже как о возможных не говорил на данном этапе», — цитирует Айбатова «Матч ТВ».

После 31 тура текущего сезона Первой лиги «Рубин» расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 62 очка. Чтобы обеспечить себе участие в следующем розыгрыше Премьер-лиги казанцам необходимо одержать одну победу в трёх оставшихся матчах.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Александр Айбатов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Мая
15:51 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «В регрессе Захаряна есть вина бывшего тренера «Динамо» 1
15:36 · Россия. Премьер-лига
Игрокам «Динамо» был представлен новый тренер
15:20 · Россия. Премьер-лига
Мирзов — о голе «Спартаку»: «Раз в год удаётся забить»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Сборная должна жить, Камерун — хороший соперник для нас»
14:48 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» прокомментировали слухи о возможном подписании игроков «Крыльев Советов»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Возникает вопрос к руководству «Динамо» — денег тратится много, а результата нет»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Роганович: «У нас хороший фундамент, чтобы вернуться в элиту российского футбола»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Селекция «Динамо» – катастрофа!»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «У «Ростова» нет никакого спада»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Йоканович не заслужил такого отношения к себе»
13:28 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» опроверг интерес к Ломаеву
13:15 · Россия. Премьер-лига
Никонов: «Торпедо» - самая нищая команда РПЛ»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Ангбан: «Думаю, в оставшихся матчах помогу команде»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Шесть игроков могут покинуть «Крылья Советов»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Малком покинул «Зенит» 1
Все новости
Рекомендуем