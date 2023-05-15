В «Рубине» прокомментировали слухи о возможном подписании игроков «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о возможном переходе в казанский клуб нескольких игроков «Крыльев Советов».

Ранее «Рубин» опроверг информацию об интересе к вратарю самарской команды Ивану Ломаеву.

«Эти моменты, вбросы всегда появляются перед (трансферным) окном, что касаемо переходов игроков. Я бы об этих сделках даже как о возможных не говорил на данном этапе», — цитирует Айбатова «Матч ТВ».

После 31 тура текущего сезона Первой лиги «Рубин» расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 62 очка. Чтобы обеспечить себе участие в следующем розыгрыше Премьер-лиги казанцам необходимо одержать одну победу в трёх оставшихся матчах.