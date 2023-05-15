«Рубин» опроверг интерес к Ломаеву

Казанский «Рубин» не заинтересован в подписании голкипера самарских «Крыльев Советов» Ивана Ломаева. Об этом заявил спортивный директор клуба Эдуард Сафонов.

«Это не соответствует действительности. Хотя у нас и возрастные вратари, у них есть контракт. Пока нас вратарская позиция устраивает», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что шесть футболистов могут покинуть самарский клуб в летнее трансферное окно.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Ломаев провел 21 поединок. 24-летний голкипер пропустил 35 мячей, а в трех встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.