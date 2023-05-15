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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никонов: «Торпедо» - самая нищая команда РПЛ»

15 Мая 2023 • 13:15 Комментировать

Бывший игрок московского «Торпедо» Вадим Никонов высказался о досрочном вылете команды из Премьер-лиги.

«Торпедо» - самая нищая команда РПЛ. Стадиона нет, ничего нет. Чего еще ждать? Хорошо, что вышли из Первой лиги в РПЛ, а дальше что? Это совсем другое - надо было что-то менять, усиливаться», - передает слова Никонова издание «Чемпионат».

После 27 туров чемпионата России «автозаводцы» набрали 13 баллов и занимают последнее место в турнирной таблице. В следующем матче «Торпедо» на своем поле примет «Динамо». Московское дерби состоится в субботу, 20 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Вадим Никонов
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