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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шесть игроков могут покинуть «Крылья Советов»

15 Мая 2023 • 13:06 Комментировать

Самарские «Крылья Советов» могут расстаться сразу с шестью футболистами в летнее трансферное окно.

Как стало известно журналистам издания «Чемпионат», речь идет о вратаре Иване Ломаеве, защитниках Александре Солдатенкове, Романе Евгеньеве и Юрии Горшкове, полузащитнике Романе Ежове и форварде Владиславе Шитове.

«Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует «Локомотив», а на другую часть - «Рубин», - рассказал источник.

По итогам 27 туров Российской премьер-лиги «Крылья» набрали 26 баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Роман Ежов Иван Ломаев Юрий Горшков Александр Солдатенков Роман Евгеньев Владислав Шитов трансферы футбола - лето 2023
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