Шесть игроков могут покинуть «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» могут расстаться сразу с шестью футболистами в летнее трансферное окно.

Как стало известно журналистам издания «Чемпионат», речь идет о вратаре Иване Ломаеве, защитниках Александре Солдатенкове, Романе Евгеньеве и Юрии Горшкове, полузащитнике Романе Ежове и форварде Владиславе Шитове.

«Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует «Локомотив», а на другую часть - «Рубин», - рассказал источник.

По итогам 27 туров Российской премьер-лиги «Крылья» набрали 26 баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице.