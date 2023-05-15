Малком покинул «Зенит»

Лидер атакующей линии петербургского «Зенита» Малком улетел из России за три тура до завершения сезона Премьер-лиги. Об этом бразильский нападающий сообщил посредством своих социальных сетей.

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 33 поединках за петербургский коллектив, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

До конца сезона подопечным Сергея Семака осталось провести три матча. «Сине-бело-голубые» встретятся с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». Добавим, что питерцы досрочно гарантировали себе чемпионский титул. Это пятый подряд триумф «Зенита» в РПЛ.