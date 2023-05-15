Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о работе Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

- С самого начала, как только Ивич пришёл в «Краснодар», я вам рассказал, что знаю этого человека очень хорошо, я был у него дома, я с ним общался, я знаю его уровень по тому, как он работал в ПАОКе. Ивич практически 24 часа находится на работе, он живёт только футболом. И позавчера «Краснодар» ещё раз доказал, что он команда, которая в новом сезоне будет претендовать на высокие места, – вместе со «Спартаком», «Ростовом», ЦСКА, «Локомотивом». Поэтому «Зениту», несмотря на его подбор футболистов, придётся очень непросто.

«Краснодар» доказал, что он не плохая команда, а хорошая. И будет она ещё лучше, если Галицкий даст возможность укрепить состав. На мой взгляд, сейчас там нет конкуренции во многих линиях: в центре обороны, на флангах полузащиты, в опорной зоне. Я знаю, что у них много травмированных, которые потом вернутся, но всё равно команде нужно усиление, чтобы претендовать на чемпионский титул.

Надо, чтобы у тренера в обойме перед каждым матчем находилось по крайней мере 17-18 футболистов высокого уровня, чтобы 11 играло и ещё пятерых он мог заменить такими же. Но когда он играет 11 людьми, часть из которых заменила травмированных, а на скамейке у него нет тех, кто может противостоять «Зениту», тогда тяжело. Да, есть молодёжь, Кокшаров хорошо вышел в конце против «Зенита», вопросов нету. Посмотрите, как Ивич умеет работать с молодыми ребятами. Они, я думаю, прониклись его идеями и отношением к футболу. Они молодцы, на самом деле выходят и показывают хорошую игру.

Но это всё, что может Ивич извлечь из нынешнего состава. До него, я считаю, «Краснодар» проводил очень смешную селекцию. Многие футболисты там ни о чём, и я вообще не знаю, как они попали туда. И даже из них сегодня Ивич пытается выжать тот максимум, который у них есть. Я не хожу на стадион, я смотрю футбол по телевизору, но мне это видно. Я хотел бы, конечно, чтобы «Краснодар» взял три очка против «Зенита», но есть как есть.

Впереди у «Краснодара» ещё три матча в чемпионате, два из которых дома. Ожидаю, что команда проведёт их хорошо и подаст пример всем остальным. Как тренер «Краснодара» может с «полусоставом» и кучей травмированных футболистов противостоять чемпиону, мы видели в субботу. И после игры с его стороны не было никакого злорадства или хамства, несмотря на упущенную победу в добавленное время. Ивич нормально подошёл к Семаку, на позитиве, с улыбкой, поздравил его с чемпионством и так далее. А как ведёт себя Абаскаль?