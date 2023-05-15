Чалов и Соболев - в символической сборной 27-го тура РПЛ

Эксперты Whoscored опубликовали свою версию символической сборной 27-го тура Российской премьер-лиги. Лучшим футболистом был признан центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов, который забил два гола и сделал ассист в дерби с «Торпедо».

Сборная 27-го тура РПЛ: Шелия («Ахмат»), Богосавац («Ахмат»), Андраде («Химки»), Роша (ЦСКА), Тодорович («Ахмат»), Бурмистров («Сочи»), Гбамбле («Ахмат»), Обляков (ЦСКА), Соболев («Спартак»), Конате («Ахмат»), Чалов (ЦСКА).

После 27 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, ЦСКА занимает второе место, а «Ростов» располагается на третьей позиции.