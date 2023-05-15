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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» высказались о трансферных планах клуба

15 Мая 2023 • 12:06 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
20.05 16:30

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о трансферных планах клуба на ближайшее лето.

По словам Андреева, «Оренбург» сейчас находится в процессе обсуждения своих трансферных целей. Спортивный директор не стал называть бюджет клуба, однако выразил надежду на то, что «Оренбург» сможет сделать несколько хороших подписаний.   

«Бюджет уже обсуждали, он есть, но сколько именно — не скажу. Будем надеяться, что пара-тройка хороших приобретений летом состоится, если удастся договориться», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков. До конца сезона команде осталось провести три игры. 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев
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