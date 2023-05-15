Сёмин - о Николиче: «Хочу напомнить, что он уже два года не работает»

Экс-наставник московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал возможное назначение Марко Николича на пост главного тренера столичного «Динамо».

«Я хочу напомнить, что Марко Николич после «Локомотива» уже два года не работает и никто его не приглашает», - передает специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне с поста главного тренера «Динамо» был уволен Славиша Йоканович. В последнем матче под его руководством «бело-голубые» потерпели поражение от грозненского «Ахмата».

После 27 туров московский клуб набрал 42 балла и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.