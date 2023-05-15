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Биджиев: «Йокановичу в «Динамо» было сложно сходу выстроить команду под себя» эксклюзив

15 Мая 2023 • 11:59 Комментировать
Динамо Москва
0:3
Ахмат
окончен

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отстранение Славиши Йокановича от работы главным тренером московского «Динамо».

- Слухи о том, что в «Динамо» произойдёт смена тренера, начали циркулировать уже давно. Конечно, Йоканович – это прославленный в прошлом футболист и опытный специалист. Но что-то в «Динамо» у него не получилось, по каким-то причинам он не смог до конца реализовать свой потенциал. Сходу Йокановичу было сложно выстроить команду под себя, но «Динамо» – это клуб с большими традициями, где, как правило, нужно давать результат сразу. Отстранение Йокановича, скорее всего, связано с контрастом выступлений «Динамо» в прошлом и нынешнем сезонах. Тогда команда взяла бронзовые медали и смотрелась более солидно, а сейчас игра динамовцев нестабильна, и они идут ниже в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Славиша Йоканович
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