Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отстранение Славиши Йокановича от работы главным тренером московского «Динамо».

- Слухи о том, что в «Динамо» произойдёт смена тренера, начали циркулировать уже давно. Конечно, Йоканович – это прославленный в прошлом футболист и опытный специалист. Но что-то в «Динамо» у него не получилось, по каким-то причинам он не смог до конца реализовать свой потенциал. Сходу Йокановичу было сложно выстроить команду под себя, но «Динамо» – это клуб с большими традициями, где, как правило, нужно давать результат сразу. Отстранение Йокановича, скорее всего, связано с контрастом выступлений «Динамо» в прошлом и нынешнем сезонах. Тогда команда взяла бронзовые медали и смотрелась более солидно, а сейчас игра динамовцев нестабильна, и они идут ниже в турнирной таблице.