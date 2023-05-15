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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Сафонова хвалят с утра до вечера, но его ляпы приводят к потерям очков «Краснодара» эксклюзив

15 Мая 2023 • 11:57 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, почему «Краснодар» не смог удержать победу в выездном матче 27-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2).

- «Краснодару» не не повезло. Просто вратарь команды допустил ошибку на последних минутах, которая привела ко второму голу «Зенита». Все хвалят Сафонова с утра до вечера, рассказывая, какой он сильный. Я считаю сильными не тех вратарей, которые делают яркие спасения, а тех, которые прежде всего не допускают ляпы, которые приносят отнимание очков у команды. И раньше ошибки Сафонова приводили к потерям очков «Краснодаром». Это значит, что у него нет стабильности. Он может здорово играть на линии, но на выходах он вообще никакой, как я понимаю. Если бы он не полез в борьбу Кайо и Ерохина, то ничего бы не было. Или если ты на выходе выбиваешь мяч, то делай это так, чтобы он у тебя летел в центр поля, а не на голову сопернику, который забивает в пустые ворота. С трудом «Зениту» удалось выскочить из-под трамвая в этом матче. Если бы не ошибка Сафонова, «Краснодар» увёз бы три очка к себе домой

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Матвей Сафонов Павел Стипиди
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