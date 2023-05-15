Гранат дал совет «Динамо» в выборе главного тренера

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал увольнение наставника команды Славиши Йокановича после поражения от грозненского «Ахмата» (0:3).

«Иностранцы поедут к нам. Но надо брать качественного иностранца, который будет на две головы выше наших специалистов. А если брать неизвестных тренеров, то, думаю, не стоит», - передает слова Граната издание Metaratings.ru.

После 27 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 42 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке «бело-голубые» на выезде сыграют против «Торпедо».