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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат дал совет «Динамо» в выборе главного тренера

15 Мая 2023 • 11:54 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал увольнение наставника команды Славиши Йокановича после поражения от грозненского «Ахмата» (0:3).

«Иностранцы поедут к нам. Но надо брать качественного иностранца, который будет на две головы выше наших специалистов. А если брать неизвестных тренеров, то, думаю, не стоит», - передает слова Граната издание Metaratings.ru.

После 27 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 42 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке «бело-голубые» на выезде сыграют против «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат
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