Митай высказался о ничьей «Локомотива» в Самаре

Защитник столичного «Локомотива» Марио Митай прокомментировал ничейный результат матча против самарских «Крыльев Советов» в 27-м туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Мы не можем быть в идеальном состоянии в каждой игре. Некоторые матчи могут быть неудачными. Эта игра не была плохой, но и не могу назвать её достаточно хорошей», - приводит слова футболиста пресс-служба «железнодорожников».

После 27 туров чемпионата России «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче «железнодорожники» встретятся с воронежским «Факелом».