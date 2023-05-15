Мендес подвёл итоги матча ЦСКА - «Торпедо»

Хавбек московского ЦСКА Виктор Мендес пообщался с представителями СМИ после поединка с «Торпедо» в рамках 27-го тура Премьер-лиги. Дерби завершилось победой «армейцев» со счетом 3:0.

«По ходу игры мы смогли найти свою игру, что позволило одержать победу. Во втором тайме мы доминировали большую часть времени. Самое главное, что удалось одержать победу», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Чемпионат».

После 27 туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 54 балла и занимают второе место в турнирной таблице. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против «Спартака».