Лещенко нашёл нового тренера для «Динамо»

Народный артист и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко высказался о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера «бело-голубых».

«Кандидатура Николича лучшая. С «Локомотивом» он показывал приличный результат. Он опытный тренер, который работал с командами высокого уровня. Но решение данного вопроса - прерогатива руководства», - приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «Динамо» потерпело поражение от «Ахмата» со счетом 0:3. После этой неудачи с поста главного тренера команды был уволен Славиша Йоканович.

За три тура до завершения сезона «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.