Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отстранение Славиши Йокановича от работы главным тренером московского «Динамо» после домашнего поражения от «Ахмата» 0:3 в матче 27-го тура чемпионата России.

- Я думаю, руководство клуба затянуло с этим решением. Болезнь «Динамо» была очень серьёзной, и требовались перемены. Может, надеялись, что произойдёт какое-то чудо, но его не случилось. В матче с «Ахматом» мы увидели полную разбалансировку игры динамовцев, они попали в психологическую яму. Йоканович плохо управлял командой. При нём игроки нашей сборной не реализовывали свой потенциал даже на 50 процентов. И только после ушата холодной воды, который «Ахмат» вылил на «Динамо», руководство приняло решение по Йокановичу. На мой взгляд, надо было сделать это раньше.