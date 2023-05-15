Игрок «Торпедо»: «Оставшиеся три матча - как три финала»

Защитник московского «Торпедо» Боян Роганович высказался о вылете своей команды из Российской премьер-лиги.

«К сожалению, так сложилась ситуация. Оставшиеся три матча будут как три финала. Будем бороться за себя и клуб. Постараемся выиграть в следующих матчах, чтобы вернуть победный дух», - передает слова футболиста издание Sport24.

За три тура до конца сезона «автозаводцы» вылетели в Первую лигу. Следующий поединок «Торпедо» проведет против «Динамо». Столичное дерби состоится 20 мая.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Роганович провел 11 матчей, в которых получил пять желтых карточек.