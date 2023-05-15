Конате ответил на вопрос о трансфере в «Зенит»

Ведущий форвард грозненского «Ахмата» Мохамед Конате поделился мнением о возможном трансфере в петербургский «Зенит».

«Зенит»? Этого же нет в реальности. В реальности мы - «Ахмат» - боремся за пятую строчку в РПЛ. И я счастлив в клубе», - передает слова нападающего издание «РБ Спорт».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Конате в 1,5 миллиона евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мохамед провел 23 поединка, в которых отметился 11 забитыми мячами и одной результативной передачей.