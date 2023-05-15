Витюгов — о матче с «Локомотивом»: «Нам надо было создавать больше моментов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался о матче 27-го тура РПЛ, в котором самарская команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Локомотив» – очень хорошая команда, которая после нового года набрала много очков. Это серьёзный соперник, нам надо было создавать больше моментов, чтобы потом реализовать их в голы», — цитирует Витюгова «Матч ТВ».

Отметим, что потеря очков в этой встрече не позволила «Крыльям Советов» сохранить 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Теперь самарцы занимают 13-ю строчку, имея в своём активе 26 очков. «Локомотив» же идёт 10-м, набрав на 10 баллов больше.