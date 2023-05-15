Евсеев: «Приятно, когда болельщики скандируют моё имя»

Рулевой воронежского «Факела» Вадим Евсеев заявил, что ему приятно, когда болельщики команды скандируют его имя во время победных матчей в рамках Российской премьер-лиги.

«Что чувствую, когда болельщики «Факела» скандируют моё имя? На игре с «Ростовом» то же самое было. Мне приятно. На домашнем стадионе была первая игра. Только аплодисменты болельщикам», - цитирует тренера издание «РБ Спорт».

Напомним, что Евсеев занял пост главного тренера «Факела» в начале текущего месяца. До переезда в Воронеж он тренировал ярославский «Шинник». Под руководством Евсеева команда одержала две победы и поднялась на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.