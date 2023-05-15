Шишкин: «Уже без разницы, какое место займёт «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением об игре «красно-белых» после зимнего перерыва.

«Спартак» продолжает лихорадить. Уже без разницы, станет команда второй, третьей или четвёртой. Надосмотреть в следующий сезон, исправлять ошибки. Абаскаль наверняка останется», - приводит слова Шишкина издание «РБ Спорт».

В рамках 27-го тура Премьер-лиги «Спартак» встречался с «Химками». Игра завершилась вничью со счетом 1:1. После этого поединка подопечные Гильермо Абаскаля с 50 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре «красно-белые» сыграют с ЦСКА.