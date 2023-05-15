Чалов: «В ЦСКА нет чемоданных настроений в конце сезона»

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о настрое своей команды перед решающими матчами нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Команда сейчас в хорошем состоянии. Чувствуется эмоциональный подъём. Идём шаг за шагом, понимаем, что движемся в правильном направлении. Никто не расслабляется, нет никаких чемоданных настроений», - цитирует нападающего Bobsoccer.

В последнем матче ЦСКА на своем поле принимал «Торпедо». Подопечные Владимира Федотова одержали победу со счетом 3:0.

По итогам 27 туров Премьер-лиги «армейцы» набрали 54 балла и занимают второе место в турнирной таблице.