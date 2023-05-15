Пименов: «Отставка Йокановича была делом времени»

Известный в прошлом российский нападающий Руслан Пименов прокомментировал отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера московского «Динамо».

«Было ясно, что его уберут, это дело времени. Сейчас кто-то будет дорабатывать за него сезон, а дальше будут смотреть. Только руководство знает, что они хотят - иностранного или отечественного специалиста», - передает слова Пименова Metaratings.ru.

В последнем матче под руководством Йокановича «Динамо» потерпело крупное поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 0:3. По итогам 27 туров чемпионата России «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице.