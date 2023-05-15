Петржела: «Динамо» не ошибётся, если пригласит Личку»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном назначении Марцела Лички на пост наставника московского «Динамо».

«Я хотел бы, чтобы Личка пошел на повышение в тренерской карьере, он очень трудолюбивый тренер. Если «Динамо» пригласит Марцела на должность главного тренера, то не ошибется», - передает слова Петржелы издание Metaratings.ru.

Напомним, что накануне с поста главного тренера «Динамо» был уволен Славиша Йоканович. В последнем матче под его руководством «бело-голубые» потерпели крупное поражение от «Ахмата» со счетом 0:3.

После 27 туров чемпионата России «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.