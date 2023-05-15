Бабурин: «Устал от частых пенальти в ворота «Торпедо»

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин заявил, что устал от частых пенальти в свои ворота. В последнем матче против ЦСКА рефери снова назначил 11-метровый в ворота «автозаводцев».

«Устал от частых пенальти в ворота «Торпедо». Не знаю, что с этим делать. Наверное, не надо ошибаться в простых ситуациях и нужно быть внимательнее. Обсуждаем это с командой», - передает слова вратаря «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 29-летний голкипер провел 18 поединков, в которых пропустил 38 мячей. В трех матчах Бабурин сохранил ворота на замке.

По итогам 27 туров чемпионата России «Торпедо» досрочно вылетело в Первую лигу.