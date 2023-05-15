Орещук: «Давно нужно было уволить Йокановича»

Экс-спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук отреагировал на отставку главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«Неудивительно, что его уволили, но я ждал, что он сам уйдет. Мне кажется, давно пора надо было это сделать. Больше интересно, кто будет новым тренером, уже сейчас надо назначать», - передает слова Орещука издание Metaratings.ru.

Напомним, что Йоканович занимал пост главного тренера «Динамо» с июня прошлого года. Под его руководством «бело-голубые» набрали 42 балла и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.