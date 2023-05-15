Уилкшир объяснил неудачи «Динамо»

Экс-футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о неудачном выступлении «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

«Очевидно, что игроки не были в хороших отношениях с Йокановичем. Уверен, руководство хотело подождать до конца сезона, чтобы было время на принятие решения о назначении следующего специалиста», - передает слова Уилкшира издание «Спорт-Экспресс».

«Динамо» уволило Йокановича после провального домашнего матча с грозненским «Ахматом». «Бело-голубые» уступили на «ВТБ Арене» со счетом 0:3.

После 27 туров чемпионата России московская команда занимает седьмое место в турнирной таблице.