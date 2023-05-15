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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов прокомментировал личный рекорд по голам в РПЛ

15 Мая 2023 • 09:28 Комментировать

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о личном рекорде результативности в Российской премьер-лиге.

«Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю всё правильно и двигаюсь вперёд», - передает слова нападающего издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 25-летний нападающий провел 27 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами (пять – с пенальти) и четырьмя голевыми передачами.

После 27 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 54 балла и занимает второе место в турнирной таблице. «Армейцы» опережают ближайшего преследователя на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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