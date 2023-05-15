Чернышов объяснил, почему «Динамо» уволило Йокановича

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался об отставке Славиши Йокановича с поста рулевого столичного «Динамо». В последнем матче «бело-голубые» крупно проиграли грозненскому «Ахмату» (0:3).

«Пришла пора сменить Йокановича, так как у «Динамо» нет хороших результатов этой весной. Болельщики ждали положительных эмоций, других результатов. Надо что-то поменять», - передает слова Чернышова Betonmobile.ru.

После 27 туров чемпионата России динамовцы набрали 42 балла и занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче «Динамо» на выезде встретится с «Торпедо».