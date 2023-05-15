Канчельскис: «Не удивлюсь, если Слуцкий будет в «Динамо»

Экс-игрок национальной сборной России, а в настоящий момент футбольный эксперт Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера московского «Динамо».

«Слуцкий везде проваливается, но, может и он будет, если напоёт песни, он хорошо умеет петь. Он «Рубин» похоронил, сейчас будет работать. Я не удивлюсь, если Слуцкий будет в «Динамо», - цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Напомним, что «Динамо» отправило в отставку Славишу Йокановича после домашнего поражения от грозненского «Ахмата» со счетом 0:3. После 27 туров «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице.