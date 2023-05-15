Канчельскис отреагировал на отставку тренера в «Динамо»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера столичного «Динамо» после крупного поражения от грозненского «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура Премьер-лиги.

«Динамо» проиграло дома 0:3 «Ахмату» и 0:2 «Факелу» - наверное, увольнение Йокановича справедливое. В год столетия была задача попасть в тройку. Тренер задачу не выполнил», - цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

По итогам 27 туров Российской премьер-лиги «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке «бело-голубые» на выезде встретятся с «Торпедо».